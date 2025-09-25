Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kabar Duka, Ibunda Momo Geisha Meninggal Dunia

Kamis, 25 September 2025 – 00:40 WIB
Kabar Duka, Ibunda Momo Geisha Meninggal Dunia - JPNN.COM
Narova Morina Sinaga alias Momo Geisha dengan ibunda, Tinurmaya Nainggolan. Foto: Instagram/therealmomogeisha

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Narova Morina Sinaga atau yang lebih dikenal sebagai Momo Geisha, tengah berduka.

Sebab, ibunda Momo Geisha yang bernama Tinurmaya Nainggolan dikabarkan meninggal dunia pada Rabu (24/9).

Kabar duka tersebut dibagikan melalui akun miliknya di Instagram beberapa saat lalu.

Baca Juga:

"Hancur hati ini Mam, tetapi harus ikhlas melepasmu," ungkap Momo Geisha, Rabu (24/9) malam.

Pelantun Lumpuhkan Ingatanku itu mengaku harus mencoba ikhlas melepas kepergian mendiang.

Selain itu, Momo Geisha kemudian menulis sebuah doa untuk almarhum ibunda.

Baca Juga:

"Sekuat kami sudah berusaha, tetapi Tuhan lebih menyayangimu. Istirahat ya mam, ketemu orang-orang yang kamu rindukan di surga," lanjut perempuan berusia 39 tahun itu.

Kepergian ibunda Momo Geisha turut membuat keluarga besar Geisha berduka. Sejumlah personel maupun fan Geisha pun mengucapkan belasungkawa atas kepergian ibunda Momo Geisha. (ded/jpnn)

Penyanyi Narova Morina Sinaga atau yang lebih dikenal sebagai Momo Geisha, tengah berduka.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Momo Geisha  Ibunda Momo Geisha  Geisha  Narova Morina Sinaga 
BERITA MOMO GEISHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp