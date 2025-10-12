Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kabar Duka, Ibunda Olla Ramlan Meninggal Dunia

Minggu, 12 Oktober 2025 – 14:00 WIB
Artis Olla Ramlan. Foto: Instagram/ollaramlan

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga Olla Ramlan. Pasalnya, sang ibunda, Tis'ah Djahri meninggal dunia.

Kabar duka itu dibagikan oleh adik Olla Ramlan, Cynthia Ramlan melalui akunnya di Instagram.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allaahummaghfirlahaa warhamhaa wa'aafihaa wa'fu 'anha (ya Allah ampunilah dia. Kasihanilah dia, sejahterakan dia, dan maafkan lah dosa dan kesalahannya) amin," ujar Cynthia Ramlan melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (12/10).

Dia menuturkan bahwa Tis'ah Djahri mengembuskan napas terakhirnya pada Minggu (12/10) pukul 04.15 WIB pagi.

Rencananya, jenazah ibunda Olla Ramlan itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada sore nanti.

"Dikebumikan pada bada Ashar di TPU Tanah Kusir," kata Cynthia Ramlan.

Dia turut mendoakan yang terbaik untuk mendiang Tis'ah Djahri.

"Semoga Rahimahullah diampuni dosa, salah, dan khilafnya, diterima amal ibadah, iman islamnya, diterangkan, dan dilapangkan alam kuburnya, serta diberikan tempat terindah di sisi Allah SWT, amin," ucap Cynthia Ramlan.

