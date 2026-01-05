Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kabar Duka, Istri Mansyur S Meninggal Dunia

Senin, 05 Januari 2026 – 12:49 WIB
Kabar Duka, Istri Mansyur S Meninggal Dunia - JPNN.COM
Mansyur S. Foto: Instagram/mansyurs.official

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air.

Istri pedangdut Mansyur S, Hj. Rosidah dikabarkan meninggal dunia.

Kabar duka itu disampaikan oleh teman Mansyur S, Elvy Sukaesih melalui akunnya di Instagram.

Baca Juga:

Dia mengatakan bahwa mendiang Hj. Rosidah meninggal dunia pada Senin (5/1).

"Innalillahi wainnailaihi rojiun. Umi Elvy Sukaesih dan keluarga turut berduka cita. Telah wafat pada hari ini, Senin, 5 Januari 2026, Ibu Hj. Rosidah (Istri H. Mansyur S)," ujar Elvy Sukaesih melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin.

Dalam unggahan yang sama, dia pun mendoakan agar mendiang Rosidah wafat dalam keadaan khusnul khatimah.

Baca Juga:

Dia juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan.

"Semoga Almarhumah Husnul Khotimah dalam ampunan, rahmat, dan rida Allah SWT. Alfatihah. Dan Semoga Keluarga yang ditinggalkan dalam Kesehatan penuh Keikhlasan dan Kesabaran. Amin Ya Robbal Alamin," ungkap Elvy Sukaesih. (mcr7/jpnn)

Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Istri pedangdut Mansyur S, Hj. Rosidah dikabarkan meninggal dunia.

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Firda Junita

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Istri Mansyur S  meninggal dunia  elvy sukaesih  Rosidah 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp