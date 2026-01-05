Kabar Duka, Istri Mansyur S Meninggal Dunia

Senin, 05 Januari 2026 – 12:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air.

Istri pedangdut Mansyur S, Hj. Rosidah dikabarkan meninggal dunia.

Kabar duka itu disampaikan oleh teman Mansyur S, Elvy Sukaesih melalui akunnya di Instagram.

Dia mengatakan bahwa mendiang Hj. Rosidah meninggal dunia pada Senin (5/1).

"Innalillahi wainnailaihi rojiun. Umi Elvy Sukaesih dan keluarga turut berduka cita. Telah wafat pada hari ini, Senin, 5 Januari 2026, Ibu Hj. Rosidah (Istri H. Mansyur S)," ujar Elvy Sukaesih melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin.

Dalam unggahan yang sama, dia pun mendoakan agar mendiang Rosidah wafat dalam keadaan khusnul khatimah.

Dia juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan.

"Semoga Almarhumah Husnul Khotimah dalam ampunan, rahmat, dan rida Allah SWT. Alfatihah. Dan Semoga Keluarga yang ditinggalkan dalam Kesehatan penuh Keikhlasan dan Kesabaran. Amin Ya Robbal Alamin," ungkap Elvy Sukaesih. (mcr7/jpnn)