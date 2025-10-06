Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kabar Duka, Istri Wapres ke-4 RI Karlinah Umar Wirahadikusumah Tutup Usia

Senin, 06 Oktober 2025 – 11:49 WIB
Kabar Duka, Istri Wapres ke-4 RI Karlinah Umar Wirahadikusumah Tutup Usia - JPNN.COM
Arsip - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kanan) memberikan buku Profil Pahlawan Nasional kepada istri pahlawan nasional Wakil Presiden RI ke-4 Umar Wirahadikusumah, Karlinah Djaja Atmadja (kiri) dan para istri Warakawuri saat mengunjungi kediaman keluarga Bung Tomo di Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/11). Dalam kunjungannya tersebut Mensos memberikan penghargaan berupa uang tunai dan buku profil pahlawan nasional kepada sejumlah keluarga Warakawuri dan pejuang kemerdeka

jpnn.com, JAKARTA - Karlinah Umar Wirahadikusumah, istri dari Wakil Presiden ke-4 Republik Indonesia Umar Wirahadikusumah, dikabarkan meninggal dunia di Jakarta pada Senin (6/10).

Adapun informasi tersebut di antaranya disampaikan oleh organisasi istri prajurit TNI yakni Pengurus Pusat Dharma Pertiwi melalui akunnya di Instagram.

Karlinah wafat pada usia 95 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, setelah menjalani perawatan medis.

Baca Juga:

"Semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta keikhlasan," tulis unggahan akun Dharma Pertiwi di Instagram.

Dari informasi yang diterima, mendiang disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di Jalan Teuku Umar Nomor 61, Jakarta. Selanjutnya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pada Senin siang.

Karlinah merupakan perempuan kelahiran Bandung pada 30 Juli 1930 saat masih dalam masa penjajahan Hindia Belanda, dengan nama Karlinah Djaja Atmadja. Selain sebagai istri Wakil Presiden, Karlinah juga dikenal sebagai aktivis sosial di masanya.

Baca Juga:

Karlinah mendampingi Umar Wirahadikusumah yang menjadi Wakil Presiden dalam kurun waktu 1983-1988 saat era Orde Baru Presiden Ke-2 Soeharto.

Selama hidupnya, Karlinah pun mendapatkan sejumlah tanda kehormatan dari pemerintah, yakni Bintang Mahaputera Adipradana, Satyalancana Kebhaktian Sosial. Selain itu, dia juga mendapatkan tanda kehormatan dari Jerman dan Yordania. (antara/jpnn)

Istri Wapres ke-4 RI, Karlinah Umar Wirahadikusumah tutup usia pada Senin (6/10).

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kabar duka  istri wapres  Karlinah Umar Wirahadikusumah  Tutup Usia  
BERITA KABAR DUKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp