Kabar Duka, Kakak BoA, Kwon Soon Wook Meninggal Dunia Akibat Kanker

Minggu, 05 September 2021 – 20:46 WIB

jpnn.com - Kabar duka datang dari penyanyi Korea Selatan, BoA. Kakaknya, Kwon Soon Wook meninggal dunia.



Kabar duka itu dibagikan oleh kakak tertua BoA, Kwon Soon Hwon melalui akunnya di Instagram.



Kwon Soon Hwon mengungkapkan bahwa sang sutradara itu meninggal dunia pada Minggu (5/9) pukul 12.17 waktu setempat.



Kwon Soon Wook meninggal dunia di usia 39 tahun.



Pada Mei 2021, Kwon Soon Wook menceritakan bahwa dirinya didiagnosis penyakit kanker peritoneum stadium 4.



Dia bahkan menyebut dirinya tak memiliki banyak waktu.



Diunggahan tersebut, BoA memberikan komentar yang berisikan dukungan untuk sang kakak.



Semasa hidupnya, Kwon Soon Wook pernah menyutradari berbagi musik video, di antaranya BoA 'Game' dan 'Only One, Girl's Day 'Twinkle', Red Velvet 'Be Natural' dan MAMAMOO 'Piano Man'.



Tak hanya itu, kakak BoA itu juga menyutradarai web drama Bong Soon - A Cyborg in Love. (mcr7/jpnn)



