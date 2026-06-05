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JPNN.com - Daerah - Riau

Kabar Duka, Mahasiswa Unri Tewas di Waduk Kawasan Kampus

Jumat, 05 Juni 2026 – 17:43 WIB
Kabar Duka, Mahasiswa Unri Tewas di Waduk Kawasan Kampus - JPNN.COM
Tim Basarnas mengevakuasi jenazah korban. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Kabar duka, seorang mahasiswa Universitas Riau (Unri) ditemukan meninggal dunia, setelah tenggelam di waduk yang berada di kawasan kampus Universitas Riau, Pekanbaru.

Insiden itu terjadi pada Kamis (4/6/2026) malam. Korban bernama Daffa (20), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau angkatan 2024 yang berasal dari Desa Koto Tibun, Kampar.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru Budi Cahyadi mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai insiden tersebut sekitar pukul 21.40 WIB dari petugas keamanan kampus.

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Menurut informasi yang diterima, korban diduga tenggelam sekitar pukul 20.37 WIB saat berada di waduk bersama dua rekannya.

“Berdasarkan keterangan saksi, korban bersama dua temannya sedang menyelam dan menangkap ikan di waduk Universitas Riau. Setelah kedua rekannya naik ke permukaan, korban tidak kunjung muncul,” ujar Budi, Jumat (5/6).

Mengetahui korban belum muncul ke permukaan, rekan-rekannya sempat melakukan pencarian secara mandiri hingga sekitar pukul 20.50 WIB.

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Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga kejadian itu kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang.

Menerima laporan tersebut, Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru bersama unsur SAR gabungan segera menuju lokasi dan melakukan operasi pencarian.

Kabar duka, seorang mahasiswa Universitas Riau (Unri) ditemukan meninggal dunia, setelah tenggelam di waduk yang berada di kawasan kampus Universitas Riau

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TAGS   mahasiswa unri  Universitas Riau  Mahasiswa Unri tewas  Kabar duka 
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