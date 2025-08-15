Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kabar Duka, Mpok Alpa Meninggal Dunia

Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:39 WIB
Kabar Duka, Mpok Alpa Meninggal Dunia - JPNN.COM
Mpok Alpa. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus komedian Nina Carolina atau biasa dipanggil Mpok Alpa dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (15/8).

Kabar duka tersebut pertama kali diungkapkan Irfan Hakim dan Raffi Ahmad dalam sesi siaran langsung di program FYP di Trans7.

Dalam momen itu, Raffi Ahmad menyampaikan belasungkawa terdalam atas kepergian Mpok Alpa.

Dia memohon doa untuk almarhumah agar mendapatkan tempat terbaik.

"Mohon doanya agar almarhumah Nina, Mpok Alpa, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan," kata Raffi Ahmad, Jumat (15/8).

Di sisi lain, Irfan Hakim mengungkapkan Mpok Alpa sudah lama mengidap penyakit dan menjalani perawatan.

Namun, komedian tersebut enggan mengungkapkan kondisinya di hadapan publik.

"Jadi Mpok itu enggak pernah mau kelihatan sakit," ujar Irfan Hakim.

TAGS   Mpok Alpa  Mpok Alpa meninggal  Mpok Alpa meninggal dunia  Nina Carolina 
