Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kabar Duka, Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang Meninggal Dunia

Sabtu, 18 April 2026 – 10:50 WIB
Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Zulmansyah Sekedang. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - JAKARTA - Kabar duka, Sekretaris Jenderal Persatuwan Wartawan Indonesia (PWI) Zulmansyah Sekedang meninggal dunia pada Sabtu 18 April 2026 dini hari.

Zulmansyah mengembuskan napas terakhir pada pukul 00.05 WIB di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Jakarta. 

Dia meninggal dunia akibat serangan jantung. 

Baca Juga:

Pengurus PWI Novrizon Burman menyampaikan bahwa almarhum wafat setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

“Benar, beliau meninggal dunia dini hari tadi di RS Budi Kemuliaan akibat serangan jantung,” ujar Novrizon Sabtu (18/4) pagi.

Kepergian Zulmansyah menjadi kehilangan besar bagi dunia pers Indonesia, khususnya keluarga besar PWI.

Baca Juga:

Semasa hidupnya, almarhum dikenal aktif dalam mengembangkan organisasi serta mendorong peningkatan profesionalisme wartawan di tanah air khususnya di Riau. (mcr36/jpnn)

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Rizki Ganda Marito

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kabar duka  Sekjen PWI meninggal  PWI  Zulmansyah Sekedang  meninggal dunia 
BERITA KABAR DUKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp