Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kabar Eks Tentara Israel Berbisnis di Bali, DPR Singgung Kemerdekaan Palestina

Rabu, 13 Agustus 2025 – 10:20 WIB
Kabar Eks Tentara Israel Berbisnis di Bali, DPR Singgung Kemerdekaan Palestina - JPNN.COM
Anggota Fraksi PKS DPR RI Syahrul Aidi Maazat. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Syahrul Aidi Maazat menyoroti kabar mantan tentara Israel atau Israel Defense Forces (IDF) yang disebut memiliki bisnis vila di Bali.

Menurut legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, perkara mantan tentara Israel punya bisnis bukan hanya persoalan legalitas.

Syahrul menyebutkan perkara itu bersinggungan dengan urusan politik luar negeri, karena Indonesia menjadi negara yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Baca Juga:

"Ini bukan hanya persoalan legalitas izin tinggal dan usaha, tetapi juga menyangkut keamanan nasional dan komitmen kita terhadap perjuangan rakyat Palestina," kata dia kepada awak media, Rabu (13/8).

Syahrul mengatakan perjuangan memerdekakan Palestina menjadi amanah dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Indonesia tidak mengakui Israel.

"Indonesia sampai kapan pun tidak akan mengakui negara Israel selama negara Palestina belum merdeka seutuhnya," ujar legislator Komisi I DPR RI itu.

Baca Juga:

Syahrul meminta pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Imigrasi, serta aparat terkait, segera melakukan investigasi menyeluruh soal kabar mantan tentara Israel punya bisnis di Bali.

Termasuk, kata legislator Dapil II Riau itu, legislator meminta pemerintah memeriksa latar belakang dan aktivitas kedua warga asing tersebut.

Anggota BKSAP DPR Syahrul Aidi Maazat menyebut segala kerja sama dengan pihak Israel dilarang di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Israel  Bali  Tentara Israel  Palestina 
BERITA ISRAEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp