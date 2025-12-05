Kabar Gembira Buat Konsumen Wuling Terdampak Banjir Sumatra

jpnn.com - JAKARTA - PT Wuling Motors (Wuling) menghadirkan Wuling Siaga Banjir Sumatra -program yang bisa meringankan konsumen Wuling dalam merawat kendaraan mereka akibat banjir Sumatra.

Aftersales Director Wuling Motors Maulana Hakim mengatakan bahwa bencana banjir ini memberikan dampak besar bagi masyarakat, termasuk pelanggan Wuling.

Melalui program itu, pihaknya ingin memastikan pelanggan mendapatkan solusi perbaikan yang cepat, nyaman, dan dapat diandalkan

“Harapannya, program ini membantu pelanggan untuk kembali berkendara dengan aman sesuai komitmen Wuling untuk selalu memberikan layanan terbaik bagi konsumen,” kata Maulana Hakim melalui keterangan resminya, Jumat (5/12).

Wuling menyediakan fasilitas towing gratis dari lokasi terdampak menuju diler resmi terdekat untuk memastikan kendaraan mendapat penanganan awal yang tepat.

Wuling juga memberikan subsidi suku cadang sebesar 30 persen atau maksimal Rp 4 juta yang berlaku untuk komponen rusak akibat banjir dan tidak termasuk dalam perlindungan asuransi.

Untuk menyukseskan program ini, Wuling bersama jaringan diler juga memberikan subsidi biaya jasa sebesar sepuluh persen sebagai bentuk dukungan tambahan bagi pelanggan yang sedang memulihkan kendaraannya.

Bagi korban banjir yang hendak memanfaatkan program ini, mereka dapat mendatangi jaringan diler resmi yang ditunjuk, yaitu Wuling Arista Medan SM Raja, Wuling Arista Medan Cemara, Wuling Arista Medan Adam Malik, Wuling Arista Pekanbaru, dan Wuling Maju Padang.