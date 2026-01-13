Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kabar Gembira dari Bu Eva untuk Para ASN

Selasa, 13 Januari 2026 – 05:08 WIB
Kabar Gembira dari Bu Eva untuk Para ASN - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BANDARLAMPUNG – Berikut ini kabar gembira untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandarlampung.

Pemkot Bandarlampung menyiapkan tiga lokasi untuk pembangunan perumahan ASN dengan kapasitas mencapai seribuan unit.

Diketahui, ASN terdiri dari PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu yang bersifat transisi sebelum diangkat menjadi pegawai penuh waktu tanpa tes lagi.

Baca Juga:

"Tiga lokasi yang kami siapkan di Kecamatan Teluk Betung Barat (TBB), Tanjungsenang dan Sukarame," kata Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana di Bandarlampung, Senin (12/1).

Dia mengatakan dari tiga lokasi yang telah disiapkan tersebut Kecamatan TBB bakal menjadi percontohan pembangunan perumahan ASN utama dengan luas lahan sekitar 5 hektare.

"Kemudian di Tanjungsenang itu kami siapkan dua setengah hektare dan Sukarame satu hektare. Ketiganya diproyeksikan menampung kurang lebih seribu unit rumah," kata dia.

Baca Juga:

Dijelaskan bahwa kawasan perumahan ASN ini juga akan menjadi contoh penataan hunian yang baik, mulai dari sistem drainase, gorong-gorong, hingga kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Kami ingin tunjukkan bahwa perumahan itu harus dirancang dengan benar, gorong-gorongnya memadai, aliran airnya jelas, dan lingkungan diperhitungkan sejak awal. Makanya ini kita (Pemkot Bandarlampung) jadikan perumahan percontohan,” kata di.

Eva Dwiana menyampaikan kabar gembira untuk para Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ASN  PNS  PPPK  Bandarlampung 
BERITA ASN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp