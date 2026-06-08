Kabar Gembira dari Bu Rini untuk PNS dan PPPK Peserta Program Ini

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memastikan program latihan dasar militer (Latsarmil) komponen cadangan (Komcad) akan mempengaruhi jenjang karier ASN PNS dan PPPK peserta kegiatan tersebut.

Alasannya, menurut Rini, nilai-nilai yang ditanamkan selama latsarmil komcad memperkuat jati diri dan karakter ASN sebagai pelayan masyarakat.

Karena itu, Rini Widyantini menegaskan pelatihan dasar militer ini sebagai investasi pada kualitas dan karakter sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan peran ASN ke depan.

“Disiplin, kemampuan bekerja sama, dan ketangguhan yang ditempa akan dibawa kembali ke instansi, sehingga peserta dapat bekerja lebih efektif dan produktif,” kata Menteri Rini pada Upacara Penutupan Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Komcad) ASN Gelombang I Tahun 2026 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Keikutsertaan ASN sebagai Komponen Cadangan tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 27/ 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara.

Personel Komcad memiliki skema tugas yang terbagi dalam dua masa. Pada masa tidak aktif, seluruh anggota kembali melaksanakan profesi dan tugas sehari-hari.

Sementara masa aktif, anggota dipanggil dan diaktivasi untuk melaksanakan tugas bidang pertahanan.

“Sejak awal, semangat kebijakan ini bersifat mendorong partisipasi secara aktif secara sukarela, bukan memaksa, dan ditujukan sebagai wujud penguatan nilai loyal dalam core values ASN BerAKHLAK. ASN tidak otomatis menjadi Komponen Cadangan. Keikutsertaan ASN dalam Komcad bersifat selektif dan harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Menteri Rini, dikutip dari keterangan Humas KemenPANRB.