Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Kabar Gembira dari Menteri soal Perluasan Akses Pendidikan Profesi Guru atau PPG

Senin, 24 November 2025 – 04:41 WIB
Kabar Gembira dari Menteri soal Perluasan Akses Pendidikan Profesi Guru atau PPG - JPNN.COM
Guru lulus PPG akan mendapatkan TPG. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Akses Pendidikan Profesi Guru (PPG) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) kini tidak hanya diikuti oleh guru-guru agama Islam saja.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan akses PPG juga menjangkau seluruh guru lintas agama.

"Selama ini PPG hanya diikuti guru-guru agama Islam. Sekarang kita (Kemenag) berikan juga kepada guru Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semua kita fasilitasi," ujar Menag Nasaruddin Umar saat peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Kemenag, Jakarta, Minggu (23/11).

Baca Juga:

Menag mengatakan inklusivitas ini menjadi upaya Kemenag dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh guru agama.

Kebijakan ini juga sebagai bagian dari upaya pemerintah menghapus disparitas dalam peningkatan kompetensi guru.

Pada 2025 perluasan akses terhadap program PPG meningkat hingga 700 persen dari tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga:

Saat ini lebih dari 102.000 guru madrasah dan guru pendidikan agama sedang mengikuti PPG.

Totalnya mencapai 206.411 guru sepanjang 2025, naik drastis dari 29.933 peserta pada 2024.

Berikut ini kabar gembira mengenai perluasan akses Pendidikan Profesi Guru atau PPG.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPG  Pendidikan Profesi Guru  Nasaruddin Umar  guru  Hari Guru Nasional  Guru madrasah  TPG 
BERITA PPG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp