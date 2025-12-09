Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kabar Gembira dari Ruang Ganti Persib, soal 2 Bintang

Selasa, 09 Desember 2025 – 16:49 WIB
Ilustrasi AFC Champions League Two. Foto: IG persib

jpnn.com - BANDUNG - Kabar gembira datang dari ruang ganti Persib Bandung.

Menjelang si juara Super League itu menjamu duta Thailand, Bangkok United pada matchday terakhir Grup G AFC Champions League Two di Stadion GBLA, Rabu (10/12), dua pilar pulih.

Dua pemain bintang yang sempat mengalami cedera itu ialah Andrew Jung dan Adam Alis.

Saat Si Maung Bandung menjalani sesi latihan resmi di GBLA, Selasa (9/12), Jung dan Adam ikut berlatih melakoni program dari Pelatih Fisik Yaya Sunarya.

Tukang Racik Persib Bojan Hodak mengatakan timnya tengah dalam kondisi terbaik menjelang pertandingan krusial itu.

Persib hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan diri lolos ke fase knock-out ACL Two musim ini.

Persib Vs Bangkok United di matchday pemungkas Grup G ACL Two. Rabu malam. Jangan lupa.

