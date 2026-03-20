Kabar Gembira, Naik LRT Jabodebek saat Lebaran Cuma Bayar Rp1

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengumumkan tarif spesial Rp 1 untuk seluruh relasi LRT Jabodebek untuk hari pertama (H1) dan kedua (H2) Idulfitri.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin menjelaskan kebijakan ini wujud komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan yang mudah dijangkau.

Tujuannya, mendorong masyarakat agar lebih masif menggunakan moda transportasi publik saat merayakan hari raya.

Baca Juga: Penumpang LRT Sumsel Boleh Berbuka Puasa di Dalam Kereta

"KAI ingin menghadirkan kejutan yang menyenangkan sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi,” kata Bobby, dikutip Jumat (20/3).

Bobby menambahkan kebijakan tarif khusus tersebut diproyeksi mampu meningkatkan minat masyarakat dalam memilih LRT Jabodebek sebagai sarana mobilitas utama.

Hal tersebut sangat relevan mengingat tingginya aktivitas perjalanan selama periode libur panjang tersebut.

Baca Juga: LRT Jabodebek Pastikan Beri Rasa Aman Dalam Setiap Perjalanan

Guna memastikan pelaksanaan program berjalan tanpa kendala, KAI melalui unit LRT Jabodebek telah menyusun sejumlah langkah antisipatif.

Mencakup optimalisasi jumlah petugas di lapangan, mulai dari sektor pengamanan, kesehatan, hingga layanan di stasiun maupun di dalam kereta.