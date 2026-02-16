Kabar Gembira, Trump Sebut Dewan Perdamaian Bakal Gelontorkan USD 5 Miliar untuk Gaza

jpnn.com, WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump, Minggu (14/2), menyatakan negara anggota Dewan Perdamaian (BoP) akan mengumumkan komitmen lebih dari 5 miliar dolar AS untuk rekonstruksi Gaza serta ribuan personel pasukan stabilisasi dalam pertemuan yang dijadwalkan Kamis (19/2) di Washington..

“Pada 19 Februari 2026, saya akan kembali bergabung dengan anggota Board of Peace di Donald J. Trump Institute of Peace di Washington, D.C., di mana kami akan mengumumkan bahwa negara-negara anggota telah menjanjikan lebih dari 5 miliar dolar AS untuk upaya kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza,” tulis Trump di platform media sosialnya, Truth Social.

Ia menambahkan bahwa negara-negara anggota juga telah berkomitmen "mengerahkan ribuan personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional dan kepolisian lokal guna menjaga keamanan dan perdamaian bagi warga Gaza".

Trump menyatakan Dewan Perdamaian (BoP) "memiliki potensi yang tidak terbatas". Ia mengingatkan bahwa bulan lalu "dua lusin anggota pendiri" bergabung dengannya di Davos, Swiss, untuk merayakan pembentukan lembaga tersebut dan memaparkan visi bagi warga sipil di Gaza serta, pada akhirnya, bagi perdamaian dunia.

“Dewan Keamanan akan menjadi badan internasional paling berpengaruh dalam sejarah, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk menjabat sebagai ketuanya,” tulisnya.

Pernyataan Trump muncul di tengah laporan bahwa Indonesia tengah merencanakan kemungkinan pengerahan hingga 8.000 personel ke Gaza.

Bulan lalu, Gedung Putih mengumumkan pembentukan Komite Nasional Administrasi Gaza yang bersifat teknokratis untuk mengawasi transisi kekuasaan sebagai bagian dari rencana 20 poin Trump untuk wilayah yang terdampak perang itu.

Kesepakatan gencatan senjata mengakhiri perang dua tahun Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan menghancurkan 90 persen infrastruktur sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.