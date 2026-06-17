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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kabar Gembira untuk Guru Madrasah Non-ASN, Cair

Rabu, 17 Juni 2026 – 10:24 WIB
Kabar Gembira untuk Guru Madrasah Non-ASN, Cair - JPNN.COM
Insentif guru madrasah non-ASN dipastikan segera cair. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini kabar gembira untuk para guru madrasah non-ASN di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag mengumumkan akan mulai mencairkan insentif guru madrasah non-ASN pada akhir Juni 2026.

“Alhamdulillah, tahun baru ini kita awali dengan berbagi kabar baik. Insya Allah, insentif guru madrasah non-ASN akan mulai cair pada akhir Juni 2026,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu (17/6).

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Menag menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi para guru madrasah yang telah mengabdikan diri dalam mencerdaskan anak bangsa.

Ditegaskan bahwa Kemenag berkomitmen untuk terus memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan para guru madrasah.

“Kami sampaikan apresiasi kepada Tim Direktorat GTK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam yang telah bekerja keras menyiapkan kelengkapan administratif bagi pencairan tunjangan ini,” kata Menag.

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Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno menambahkan saat ini, Kemenag tengah merampungkan buku rekening kolektif bagi guru madrasah non-ASN penerima insentif.

“Ini tentu perlu waktu dan kerja keras tim GTK Madrasah. Nantinya, setiap guru akan menerima insentif sebesar satu setengah juta dan itu langsung masuk ke rekening mereka,” kata Suyitno.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan kabar gembira untuk para guru madrasah non-ASN.

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TAGS   Guru madrasah  Kemenag  Nasaruddin Umar  Kementerian Agama 
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