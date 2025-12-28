Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kabar Gembira untuk Honorer, tetapi Tidak Semua

Minggu, 28 Desember 2025 – 07:54 WIB
Kabar Gembira untuk Honorer, tetapi Tidak Semua - JPNN.COM
Guru honorer mendapat tambahan insentif mulai Januari 2026. Ilustrasi. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini kabar gembira bagi para honorer, tetapi tidak semuanya.

Pasalnya, hanya guru honorer yang akan mendapatkan kenaikan insentif per 1 Januari 2026.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partonan Daulay mengatakan, pemerintah memberikan tambahan insentif sebesar Rp100 ribu per bulan yang dimulai pada 1 Januari 2026.

"Guru honorer tentu sangat bersyukur. Paling tidak, ada tambahan anggaran untuk menutupi kebutuhan pokok sehari-hari," kata Saleh melalui layanan pesan kepada JPNN.com, Sabtu (27/12).

Sebelumnya 2024, kata Saleh, guru honorer sudah menerima insentif sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Dengan demikian, setelah ada tambahan Rp100 ribu, mulai Januari 2026 guru honorer mendapat insentif Rp 400 ribu.

Saleh mengakui, besaran insentif tersebut masih belum memadai.

Dia mendorong pemerintah menaikkan lagi insentif guru honorer.

Sayang banget, karena kabar gembira ini tidak berlau untuk seluruh honorer, termasuk tendik.

