Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kabar Gembira untuk Lulusan SMA dan SMK

Rabu, 05 November 2025 – 03:09 WIB
Kabar Gembira untuk Lulusan SMA dan SMK - JPNN.COM
Pelajar SMA/SMK. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan kabar gembira untuk para lulusan SMA dan SMK yang akan bekerja ke luar negeri.

Muhaimin mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk program beasiswa kursus pelatihan dan peningkatan mutu bahasa bagi lulusan SMA dan SMK yang akan bekerja ke luar negeri.

"Insya Allah akan disiapkan Rp12 triliun untuk pelatihan dan peningkatan mutu bahasa para calon tenaga kerja yang bekerja dengan pasar luar negeri," kata Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar, seusia rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/11).

Baca Juga:

Cak Imin menjelaskan beasiswa kursus tersebut akan difokuskan pada peningkatan kemampuan bahasa dan keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja internasional.

Pelatihan itu meliputi bidang pengelasan (welder), perawatan lansia (caregiver), serta perhotelan (hospitality).

Cak Imin mengatakan program beasiswa kursus ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja bagi lulusan sekolah menengah agar memiliki daya saing di tingkat global.

Baca Juga:

"Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kursus kapasitas lulusan SMA dan SMK yang mau bekerja ke luar negeri," kata dia.

Cak Imin menambahkan program beasiswa kursus ini akan dimulai pada akhir tahun ini dengan jumlah kuota peserta yang belum ditentukan.

Berikut ini kabar gembira untuk para lulusan SMA dan SMK, Cak Imin bilang pemerintah sudah menyiapkan Rp12 triliun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   lulusan SMA  SMK  beasiswa  bekerja di luar negeri  Muhaimin Iskandar  Kabar gembira 
BERITA LULUSAN SMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp