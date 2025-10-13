Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Kabar Gembira untuk Seluruh Guru Agama di Jateng, Bukan Hanya Islam

Senin, 13 Oktober 2025 – 03:09 WIB
Kabar Gembira untuk Seluruh Guru Agama di Jateng, Bukan Hanya Islam - JPNN.COM
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin. Ilustrasi Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com - SEMARANG – Berikut ini kabar gembira untuk para guru agama di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Pemprov Jateng berencana mengucurkan anggaran sekitar Rp300 miliar pada 2026 untuk insentif bagi guru agama. Angka tersebut naik dari alokasi pada 2025 yang sebesar Rp250 miliar.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan insentif guru agama diberikan untuk seluruh pengajar agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Khonghucu.

Baca Juga:

Menurut dia, selama kurang lebih enam tahun terakhir Pemprov Jateng secara konsisten menyalurkan anggaran untuk mendukung guru-guru agama dan para penghafal kitab suci.

Sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan penghargaan tersebut diberikan bukan hanya kepada penghafal Al-Qur’an, tetapi juga penghafal kitab suci dari agama-agama lain.

"Di Jawa Tengah, kami tidak hanya memberi penghargaan untuk penghafal Al-Qur’an, tetapi juga kitab suci agama lain sebagai bentuk toleransi,” ujarnya di Semarang, Minggu (12/10).

Baca Juga:

Meski begitu, mayoritas penerima penghargaan sejauh ini adalah para penghafal Al-Qur’an.

"Kami memberikan penghargaan langsung, tanpa proposal, Rp1 juta per orang, sebagai bentuk apresiasi dari Pemprov Jateng. Bahkan, ada hafiz dari Papua yang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih," katanya.

Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen menyampaikan kabar gembira untuk seluruh guru agama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Guru Agama  insentif guru agama  Taj Yasin Maimoen  Pemprov Jateng 
BERITA GURU AGAMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp