Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Kabar Gembira untuk Seluruh Guru Agama Katolik

Kamis, 30 Oktober 2025 – 09:04 WIB
Kabar Gembira untuk Seluruh Guru Agama Katolik - JPNN.COM
Direktur Pendidikan Katolik Albertus Triyatmojo. Foto: ANTARA/HO-Kemenag

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini kabar gembira dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama untuk seluruh guru agama Katolik.

Direktur Pendidikan Katolik Kemenag Albertus Triyatmojo memastikan pada 2026 seluruh guru agama Katolik telah tersertifikasi agar memperoleh tunjangan serta insentif untuk kesejahteraan mereka.

“Kami ingin memastikan seluruh guru Katolik memiliki sertifikasi profesi pada 2026 agar mereka memperoleh tunjangan dan insentif sesuai amanat undang-undang,” ujar Albertus Triyatmojo di Jakarta, Rabu (29/10).

Baca Juga:

Albertus memaparkan hingga 2025, terdapat 18.015 guru Pendidikan Agama Katolik di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut sebanyak 8.017 guru telah tersertifikasi, 4.272 guru sedang mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), 2.145 guru lainnya ditargetkan menyelesaikan PPG untuk mendapatkan sertifikasi pendidik (serdik) pada 2026.

Selain itu, terdapat sejumlah lembaga pendidikan keagamaan Katolik yang menjadi wadah pembinaan para guru, yaitu 73 Taman Seminari dengan 244 guru, dan 49 Sekolah Menengah Agama Katolik (SEMAK) dengan 541 guru.

Baca Juga:

Untuk mempercepat proses sertifikasi guru, Direktorat Pendidikan Katolik bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi penyelenggara PPG, antara lain Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Sanata Dharma (USD).

“Melalui kerja sama ini kami ingin memastikan pelaksanaan PPG berjalan efektif, dengan pendekatan akademik yang kuat dan berakar pada nilai-nilai Katolik,” kata Albertus.

Direktur Pendidikan Katolik Kemeng Albertus Triyatmojo menyampaikan kabar gembira untuk seluruh guru agama Katolik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Guru Agama  Guru Agama Katolik  PPG  Pendidikan Profesi Guru  Kemenag 
BERITA GURU AGAMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp