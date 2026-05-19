JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kabar Haji 2026: Semua Jemaah Indonesia Sudah Tinggalkan Mina

Minggu, 31 Mei 2026 – 01:01 WIB
Jemaah haji. Ilustrasi. Foto: Humas Kemenhaj

jpnn.com, MAKKAH - Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) telah tuntas dan seluruh jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar tsani telah meninggalkan Mina.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak saat meninjau langsung proses akhir pergerakan jemaah haji Indonesia di Mina, Makkah, pada Sabtu, yang bertepatan dengan 13 Zulhijjah 1447 H.

“Hari ini adalah keberangkatan jemaah haji yang melakukan nafar tsani. Ini merupakan rombongan terakhir, setelah kemarin jamaah nafar awal juga telah diberangkatkan. Artinya, seluruh jemaah kita yang telah menyelesaikan lontar jumrah, baik nafar awal maupun nafar tsani, sudah tuntas,” katanya.

Wamenhaj menegaskan, per pukul 15.00 Waktu Arab Saudi (WAS), seluruh jemaah haji Indonesia sudah meninggalkan Mina.

Seluruh tenda jemaah haji Indonesia di Mina juga sudah kosong dan tidak ada lagi jemaah yang tertinggal.

Menurut Wamenhaj, secara umum fase Armuzna tahun ini telah dilalui dengan baik. Dia menyebut terdapat sejumlah kemajuan layanan dan perubahan tata kelola yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Meski demikian, Wamenhaj mengakui masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus menjadi bahan evaluasi Kementerian Haji dan Umrah, terutama terkait pelayanan di tenda Arafah dan Mina, serta tata kelola mabit di Muzdalifah melalui skema murur.

“Catatan-catatan dari berbagai pihak kami terima dengan baik. Terkait pelayanan di tenda Mina, tenda Arafah, juga tata kelola mabit di Muzdalifah maupun murur, tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami,” kata Wamenhaj.

