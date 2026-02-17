Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Kabar Kurang Sedap, Call of Duty: Warzone Mobile Segera Dihentikan

Selasa, 17 Februari 2026 – 22:25 WIB
Kabar Kurang Sedap, Call of Duty: Warzone Mobile Segera Dihentikan - JPNN.COM
Call of Duty Mobile. Foto: Activision

jpnn.com, JAKARTA - Pelan tapi pasti, perjalanan versi mobile dari waralaba tembak-menembak populer memasuki babak akhir. Call of Duty: Warzone Mobile akan dihentikan pada musim semi 2026.

Hal itu menandai berakhirnya eksperimen battle royale skala besar di perangkat genggam.

Pengembang Activision mengumumkan server gim tersebut akan dimatikan pada 17 April 2026.

Baca Juga:

Hingga tanggal itu, pemain masih dapat mengakses permainan seperti biasa, sebelum layanan benar-benar ditutup.

Sinyal penghentian sebenarnya sudah terlihat sejak tahun lalu. Pada Mei 2025, Activision menyatakan gim akan dihapus dari toko aplikasi dan tidak lagi menerima konten baru.

Keputusan tersebut memicu spekulasi bahwa dukungan jangka panjangnya memang tidak akan berlanjut, terutama di tengah persaingan ketat gim battle royale mobile.

Baca Juga:

Meski demikian, penggemar seri ini di ponsel tidak sepenuhnya kehilangan pilihan.

Activision memastikan Call of Duty: Mobile versi utama Call of Duty: Warzone masih dapat dimainkan secara gratis di berbagai platform, termasuk Xbox, Battle.net, PlayStation, dan Steam.

Perjalanan versi mobile dari waralaba tembak-menembak populer memasuki babak akhir. Call of Duty: Warzone Mobile akan dihentikan pada musim semi 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Call of Duty: Warzone Mobile  Activision  gim battle royale  game mobile 
BERITA CALL OF DUTY: WARZONE MOBILE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp