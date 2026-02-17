Kabar Kurang Sedap, Call of Duty: Warzone Mobile Segera Dihentikan

jpnn.com, JAKARTA - Pelan tapi pasti, perjalanan versi mobile dari waralaba tembak-menembak populer memasuki babak akhir. Call of Duty: Warzone Mobile akan dihentikan pada musim semi 2026.

Hal itu menandai berakhirnya eksperimen battle royale skala besar di perangkat genggam.

Pengembang Activision mengumumkan server gim tersebut akan dimatikan pada 17 April 2026.

Hingga tanggal itu, pemain masih dapat mengakses permainan seperti biasa, sebelum layanan benar-benar ditutup.

Sinyal penghentian sebenarnya sudah terlihat sejak tahun lalu. Pada Mei 2025, Activision menyatakan gim akan dihapus dari toko aplikasi dan tidak lagi menerima konten baru.

Keputusan tersebut memicu spekulasi bahwa dukungan jangka panjangnya memang tidak akan berlanjut, terutama di tengah persaingan ketat gim battle royale mobile.

Baca Juga: Call of Duty Mobile Battle Pass Season 5 Bawa Tema Bawah Laut

Meski demikian, penggemar seri ini di ponsel tidak sepenuhnya kehilangan pilihan.

Activision memastikan Call of Duty: Mobile versi utama Call of Duty: Warzone masih dapat dimainkan secara gratis di berbagai platform, termasuk Xbox, Battle.net, PlayStation, dan Steam.