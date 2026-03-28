Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Kabar Kurang Sedap, Netflix Menaikkan Biaya Berlangganan

Sabtu, 28 Maret 2026 – 09:18 WIB
Kabar Kurang Sedap, Netflix Menaikkan Biaya Berlangganan - JPNN.COM
Netflix. Foto: dokumentasi IndiHome

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari Netflix. Platform streaming itu kembali menaikkan tarif langganannya, dimulai dari pasar Amerika Serikat.

Langkah itu sekaligus menegaskan tren kenaikan harga yang dalam beberapa tahun terakhir makin sering terjadi di industri hiburan digital.

Paket termurah dengan iklan kini naik dari USD 7,99 menjadi USD 8,99.

Baca Juga:

Lalu, paket standar tanpa iklan juga ikut terkerek, dari USD 17,99 menjadi USD 19,99.

Kenaikan serupa terjadi pada paket premium yang kini dibanderol USD 26,99 dari sebelumnya USD 24,99.

Tak hanya itu, biaya untuk menambahkan pengguna di luar satu rumah tangga juga mengalami penyesuaian.

Baca Juga:

Paket dengan iklan, tarifnya kini naik menjadi USD 7,99 dari sebelumnya USD 6,99.

Netflix menyebut kenaikan harga sebagai bagian dari penyesuaian atas peningkatan kualitas layanan dan konten yang mereka tawarkan.

Kabar kurang menyenangkan datang dari Netflix. Platform streaming itu kembali menaikkan tarif langganannya, dimulai dari pasar Amerika Serikat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Netflix  Langganan Netflix  Biaya langganan Netflix  akun netflix 
BERITA NETFLIX LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp