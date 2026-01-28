Kabar Mengejutkan, Boiyen Gugat Cerai Rully Anggi Akbar

Rabu, 28 Januari 2026 – 19:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari komedian Boiyen. Pasalnya, rumah tangga pemilik nama Yeni Rahmawati itu dengan suaminya, Rully Anggi Akbar, dikabarkan berada diujung tanduk.

Humas Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Mohammad Sholahuddin lantas buka suara.

Dia membenarkan bahwa ada gugatan cerai yang masuk atas nama Yeni Rahmawati (YR) alias Boiyen dan Rully Anggi Akbar (RAK).

"Tanggal 20 Januari 2026 telah terdaftar atas nama YR dan RAK," ujar Mohammad Sholahuddin di PA Tigaraksa, Rabu (28/1).

Dia mengatakan bahwa Yeni Rahmawati (YR) atau Boiyen yang mengajukan gugatan cerai tersebut.

Adapun proses sidang perceraian pasangan suami itu sudah mulai berjalan.

Sholahuddin mengatakan, sidang cerai perdana telah digelar beberapa waktu lalu.

"Kemudian, sidang pertama kemarin hari Selasa tanggal 27 bulan Januari 2026," tuturnya.