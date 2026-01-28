Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kabar Mengejutkan, Boiyen Gugat Cerai Rully Anggi Akbar

Rabu, 28 Januari 2026 – 19:32 WIB
Kabar Mengejutkan, Boiyen Gugat Cerai Rully Anggi Akbar - JPNN.COM
Boiyen dan Rully Anggi Akbar. Foto: Instagram/wendicagur

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari komedian Boiyen. Pasalnya, rumah tangga pemilik nama Yeni Rahmawati itu dengan suaminya, Rully Anggi Akbar, dikabarkan berada diujung tanduk.

Humas Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Mohammad Sholahuddin lantas buka suara. 

Dia membenarkan bahwa ada gugatan cerai yang masuk atas nama Yeni Rahmawati (YR) alias Boiyen dan Rully Anggi Akbar (RAK).

Baca Juga:

"Tanggal 20 Januari 2026 telah terdaftar atas nama YR dan RAK," ujar Mohammad Sholahuddin di PA Tigaraksa, Rabu (28/1).

Dia mengatakan bahwa Yeni Rahmawati (YR) atau Boiyen yang mengajukan gugatan cerai tersebut.

Adapun proses sidang perceraian pasangan suami itu sudah mulai berjalan.

Baca Juga:

Sholahuddin mengatakan, sidang cerai perdana telah digelar beberapa waktu lalu.

"Kemudian, sidang pertama kemarin hari Selasa tanggal 27 bulan Januari 2026," tuturnya.

Kabar mengejutkan datang dari komedian Boiyen. Pasalnya, rumah tangga pemilik nama Yeni Rahmawati itu dengan suaminya, Rully Anggi Akbar, dikabarkan berada diuj

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   komedian Boiyen  Rully  Rully Anggi Akbar  Boiyen Gugat Cerai Rully Anggi Akbar  kasus perceraian 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp