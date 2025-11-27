Kabar Pacaran dengan Tristan Molina, Olla Ramlan Curhat Begini

Kamis, 27 November 2025 – 02:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Olla Ramlan digosipkan sedang menjalin hubungan asmara dengan aktor muda, Tristan Molina.

Di tengah gosip tersebut, keduanya makin sering membagikan momen kebersamaan melalui media sosial.

Terbaru, Olla Ramlan memperlihatkan pose mesra di atas kapal dengan Tristan Molina, disertai tulisan romantis.

"Kenangan terindah lahir saat Anda menyerah pada hal yang tidak diketahui," ungkap Olla Ramlan di Instagram, Rabu (26/11).

Tidak hanya itu, perempuan berusia 45 tahun tersebut juga mengunggah foto sedang berolahraga dengan Tristan Molina.

"Nite run," sambung Olla Ramlan.

Beberapa hari terakhir, kabar Olla Ramlan pacaran dengan Tristan Molina ramai diperbincangkan netizen di media sosial.

Sebab, keduanya kerap membagikan momen berdua, salah satunya saat merayakan ulang tahun di Gili Meno, Nusa Tenggara Barat.