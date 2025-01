Kabar Pacaran, Prilly Latuconsina dan Omara Esteghlal Didoakan Berjodoh

jpnn.com, JAKARTA - Kabar Prilly Latuconsina berpacaran dengan Omara Esteghlal tengah jadi perbincangan netizen di media sosial.

Banyak penggemar yang mengaku turut senang bahkan mendoakan sejoli tersebut berjodoh.

"Muka kalian mirip, semoga berjodoh," tulis salah satu fan di Instagram.

Adapun kabar Prilly Latuconsina dan Omara Esteghlal berpacaran pertama kali mencuat setelah keduanya liburan bareng.

Melalui akun miliknya di Instagram, Prilly Latuconsina membagikan momen liburan dengan Omara Esteghlal.

Sejoli tersebut berlibur selama 10 hari ke luar negeri, salah satunya mengunjungi Kamboja.

"Lika-liku backpacking 10 hari! So where to next?" ungkap Prilly Latuconsina.

Dalam unggahan tersebut, pemain film Danur itu menyertakan beberapa pose Omara Esteghlal.