Kabar Produksi Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang

jpnn.com, YOGYAKARTA - Matta Cinema Production akan memproduksi film berjudul Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang (RBMT).

Film garapan sutradara Ismail Basbeth itu diadaptasi dari sebuah novel berjudul sama yang ditulis oleh Wisnu Suryaning Adji.

RBMT segera memasuki proses syuting yang dilaksanakan di Yogyakarta selama dua pekan.

Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang melibatkan sejumlah pemain ternama seperti Ferry Salim, Melissa Karim dan Verdi Soleiman, serta menjadi debut bagi Jessy Davita dan Nicholas Anderson.

Produser sekaligus CEO Matta Cinema Production Nugroho Dewanto mengatakan bahwa film tersebut bercerita tentang pergulatan keluarga Tionghoa yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

"Di sana ada duka dan nestapa, tetapi juga suka dan bahagia. Ikhtiar ini sejalan dengan arus yang belakangan ini bergema di kalangan keturunan Tionghoa yang dengan santai menyebut dirinya Chindo alias China Indonesia. Bahwa mereka sama Indonesia-nya seperti suku-suku yang lain," kata Nugroho Dewanto, Senin (24/11).

Sutradara RBMT, Ismail Basbeth mengatakan bahwa melalui tokoh Encek, film tersebut mencoba mengajak penonton memahami realisasi kehidupan seorang Tionghoa.

"Kami ingin menyentuh dan mengajak penonton agar mampu memahami apa yang terjadi dalam hidup Encek, dalam sebuah cerita tentang trauma generasi yang berhasil diputus oleh seseorang yang berani mengubah nasib diri dan keluarganya," jelasnya.