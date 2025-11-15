Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Gosip

Kabar Segera Nikah dengan Ammar Zoni, Dokter Kamelia Bilang Begini

Sabtu, 15 November 2025 – 09:09 WIB
Kabar Segera Nikah dengan Ammar Zoni, Dokter Kamelia Bilang Begini
Dokter Kamelia, kekasih Ammar Zoni. Foto: Instagram/drg.kamelia

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni dikabarkan akan menikah dengan kekasihnya, Dokter Kamelia.

Meski dia masih dalam tahanan, kabar tersebut ramai diperbincangkan netizen belakangan ini.

Terkait rumor yang beredar, Dokter Kamelia pun memberi tanggapan. Dia mengaku belum memiliki obrolan soal rencana pernikahan dengan Ammar Zoni.

Walau begitu, dia menegaskan bahwa dirinya akan selalu mendampingi mantan suami Irish Times itu.

Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri persidangan Ammar Zoni, seperti yang ditayangkan oleh Intens Investigasi.

"Apa pun, walaupun kita belum ada omongan terikat, pasti aku selalu ada di sini, buat kamu," kata Dokter Kamelia.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu memang konsisten memberi dukungan untuk Ammar Zoni.

Dokter Kamelia beberapa kali hadir mendampingi Ammar Zoni yang menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba.

Aktor Ammar Zoni yang tengah menjalani masa hukumannya, dikabarkan akan menikah dengan kekasihnya, Dokter Kamelia.

