Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kabar Terbaru Doni Salmanan yang Sudah Bebas dari Tahanan

Jumat, 10 April 2026 – 06:36 WIB
Doni Salmanan saat di Kantor Kejati Jabar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Terpidana pencucian uang dan penipuan opsi biner, Quotex, Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan ternyata sudah bebas dari tahanan.

YouTuber itu menjalani program Pembebasan Bersyarat per Senin (6/4/2026).

Meski sudah bebas, dia tetap harus wajib lapor ke Badan Pemasyarakatan (Bapas) Bandung sampai dinyatakan bebas murni.

Doni Salmanan divonis 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus tersebut.

Sejak 2022, dia ditahan di Lembaga Narkotika Kelas IIA Jelekong, Baleendah, Kabupaten Bandung.

Setelah menjalani 4 tahun penjara, Doni Salmanan kini sudah bisa menghirup udara bebas.

"Warga binaan atas nama Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) sejak Senin, 6 April 2026," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat (Kakanwil Ditjenpas Jabar), Kusnali saat dihubungi, Kamis (9/4).

Menurutnya, Doni Salmanan masih harus menjalani wajib lapor hingga 2029, sampai dinyatakan bebas murni.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Doni Salmanan  Kasus Doni Salmanan  Doni Salmanan ditahan  Kabar Terbaru Doni Salmanan 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp