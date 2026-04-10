Kabar Terbaru Doni Salmanan yang Sudah Bebas dari Tahanan

jpnn.com, BANDUNG - Terpidana pencucian uang dan penipuan opsi biner, Quotex, Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan ternyata sudah bebas dari tahanan.

YouTuber itu menjalani program Pembebasan Bersyarat per Senin (6/4/2026).

Meski sudah bebas, dia tetap harus wajib lapor ke Badan Pemasyarakatan (Bapas) Bandung sampai dinyatakan bebas murni.

Doni Salmanan divonis 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus tersebut.

Sejak 2022, dia ditahan di Lembaga Narkotika Kelas IIA Jelekong, Baleendah, Kabupaten Bandung.

Setelah menjalani 4 tahun penjara, Doni Salmanan kini sudah bisa menghirup udara bebas.

"Warga binaan atas nama Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) sejak Senin, 6 April 2026," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat (Kakanwil Ditjenpas Jabar), Kusnali saat dihubungi, Kamis (9/4).

Menurutnya, Doni Salmanan masih harus menjalani wajib lapor hingga 2029, sampai dinyatakan bebas murni.