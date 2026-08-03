Kabar Terbaru Evakuasi Korban Terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2

jpnn.com - SURABAYA – Berikut ini kabar terbaru proses evakuasi korban terbakarnya Kapal Motor Penyeberangan atau KMP Mutiara Sentosa 2.

Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban ke darat, tepatnya ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Kantor SAR (Basarnas) Surabaya Nanang Sigit mengatakan sejak dini hari tim SAR gabungan menerima kedatangan korban selamat maupun korban meninggal yang dievakuasi secara bertahap di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

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"Salah satunya dari Kapal Selaras Mas sandar di Pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa 13 penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 dalam kondisi selamat," katanya di Surabaya, Senin (3/8).

Kemudian, kata dia, lima dari sembilan orang di atas kapal yang sebelumnya dievakuasi KN SAR 249 Permadi melalui Pelabuhan Kalianget juga tiba di Tanjung Perak.

"Bersama mereka, seorang korban selamat yang lebih dahulu ditemukan nelayan juga dibawa ke Surabaya," katanya.

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Dia mengatakan evakuasi berikutnya datang pada pukul 06.43 WIB, dimana Kapal Mutiara Ferindo 1 bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa delapan korban selamat dan seorang korban meninggal dunia.

"Delapan korban selamat langsung dibawa ke Gapura Surya Nusantara untuk menjalani pemeriksaan medis dan verifikasi identitas," katanya.