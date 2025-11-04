Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kabar Terbaru Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK

Selasa, 04 November 2025 – 09:18 WIB
Kabar Terbaru Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK - JPNN.COM
Gubernur Riau Abdul Wahid. Foto: Rizki Ganda Marito/jpnn

jpnn.com - PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi konon telah membawa Gubernur Riau Abdul Wahid ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Menurut informasi yang didapat JPNN, KPK berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Citilink melalui Bandara SSK II Pekanbaru, pada Selasa (4/11).

Sumber JPNN itu menyebut, satu orang di antara yang ikut dibawa ialah Abdul Wahid -yang diamankan dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Pekanbaru pada Senin (3/11).

Baca Juga:

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa Abdul Wahid dijadwalkan tiba di Jakarta pada Selasa siang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Kemungkinan dijadwalkan besok (Selasa, 4/11),” ujar Budi di Jakarta, Senin (3/11) malam.

KPK tak membantah telah menggelar OTT di Riau.

Baca Juga:

Sejumlah pihak telah diamankan, termasuk pejabat penyelenggara negara.

KPK belum memerinci identitas maupun peran pihak-pihak yang ditangkap.

KPK tak membantah ada OTT di Riau. Konon, Gubernur Riau Abdul Wahid satu dari yang terjaring. Bagaimana kondisinya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gubernur Riau Abdul Wahid  Abdul Wahid  Gubernur Riau  OTT KPK  KPK 
BERITA GUBERNUR RIAU ABDUL WAHID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp