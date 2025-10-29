Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kabar Terbaru Kasus Fitnah yang Dilaporkan oleh Azizah Salsha

Rabu, 29 Oktober 2025 – 09:09 WIB
Kabar Terbaru Kasus Fitnah yang Dilaporkan oleh Azizah Salsha - JPNN.COM
Azizah Salsha (kedua dari kanan) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian mengungkap kabar terbaru terkait penanganan kasus dugaan fitnah yang dilaporkan oleh Azizah Salsha.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyatakan kasus dugaan fitnah terhadap anak Andre Rosiade itu naik ke tahap penyidikan.

"Sudah (naik sidik),” kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso dilansir Antara, Selasa (28/10).

Baca Juga:

Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso belum bicara terkait apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus dugaan fitnah terhadap Azizah Salsha.

Diketahui, Azizah Salsha melaporkan pemilik akun TikTok @ibaratbradpitt dan akun YouTube @niceguymo, yaitu Resbobb (Adimas Firdaus) dan Bigmo (Muhammad Jannah), atas dugaan penyebaran fitnah.

Keduanya dilaporkan dengan Pasal 45 ayat (4) dan (6) juncto Pasal 27A Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

Baca Juga:

Laporan tersebut diajukan seusai Resbobb dan Bigmo mengunggah video di YouTube yang membicarakan mengenai kehidupan pribadi Azizah Salsha.

Pada 19 September 2025, sempat dilakukan mediasi antara pihak Azizah Salsha dengan Resbobb dan Bigmo.

Pihak kepolisian mengungkap kabar terbaru terkait penanganan kasus dugaan fitnah yang dilaporkan oleh Azizah Salsha.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Azizah Salsha  Azizah Salsha lapor polisi  kondisi Azizah Salsha  Anak Andre Rosiade 
BERITA AZIZAH SALSHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp