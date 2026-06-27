Kabar Terbaru Kondisi YTR Korban Kesadisan Taufik Hidayat, Dokter Sampai Bilang Begini

jpnn.com - BANDUNG - YTR, perempuan korban penganiayaan berat akan menjalani rekonstruksi wajah untuk memperbaiki bagian yang rusak akibat dihajar tersangka, Taufik Hidayat.

Direktur Utama RS Hasan Sadikin (Dirut RSHS) Bandung dr Rachim Dinata Marsidi mengatakan, bagian wajah dari YTR akan sulit untuk kembali ke kondisi semula meski sudah dilakukan operasi rekonstruksi.

"Yang paling berat di bagian wajah dan ini direncanakan bertahap, namanya rekonstruksi ya. Jadi bukan kecantikan. Ini adalah mengembalikan, rekonstruksi itu supaya bisa lagi mendekatilah. Kalau sempurna, sangat-sangat sulit," kata Rachim di Bandung, Sabtu (27/6/2026).

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Meski akan sulit, Rachim mengatakan pihaknya akan tetap berupaya melakukan yang terbaik.

Rekonstruksi pada bagian wajah korban akan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan.

"Itu kurang lebih lebih dari 3 bulan, kami akan bertahap melakukan rekonstruksi di wajah ini. Karena dari mulai mulut, hidung, pipi, ya," ucapnya.

Untuk perawatan YTR, Rachim mengatakan, terdapat 40 orang dari berbagai dokter spesialis di RSHS Bandung.

Mereka terdiri dari dokter penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, penyakit dalam, psikiater, hingga ahli gizi.