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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kabar Terbaru Peralta & Pemain Persib yang Harus Absen 10 Hari

Jumat, 31 Juli 2026 – 13:09 WIB
Kabar Terbaru Peralta & Pemain Persib yang Harus Absen 10 Hari - JPNN.COM
Mariano Peralta (kanan) saat menjalani latihan perdana dengan Persib Bandung di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Mariano Peralta bergabung dalam sesi latihan Persib menjelang tim berjuluk Maung Bandung melakoni laga penentuan juara Grup A Piala Presiden 2026.

Pertandingan itu akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung pada Jumat (31/7) malam.

Kesempatan Peralta untuk tampil masih terbuka lebar.

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Latihan perdana kemarin menjadi langkah awal Peralta setelah tiba di Indonesia pada Senin (28/7) malam.

Sebelumnya, ia sempat hadir di SJH untuk menyaksikan langsung kemenangan Persib 1-0 atas DPMM FC dari tribun VVIP.

Kehadiran Peralta itu memberikan sinyal positif, apakah sosok MVP Super League 2025/2026 itu akan tampil saat Persib melawan Tampines Rovers FC?

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Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan meskipun Peralta sudah gabung latihan, dia tetap memantau kondisi fisik pemain. Dia tidak mau terburu-buru memainkan Peralta yang masih mengalami jet lag setelah menempuh perjalanan udara belasan jam.

"Dia memang sudah ikut latihan, tetapi kami harus tetap berhati-hati selama beberapa hari ke depan dan setelah pertandingan ini dia akan bergabung dalam latihan normal," ujarnya.

Pelatih Persib Igor Tolic bicara soal peluang Mariano Peralta bermain di laga penentuan melawan Tampines Rovers FC.

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TAGS   Persib  Peralta  Igor Tolic  Dion Markx  Piala Presiden 2026 
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