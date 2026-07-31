Kabar Terbaru Peralta & Pemain Persib yang Harus Absen 10 Hari
jpnn.com - BANDUNG - Mariano Peralta bergabung dalam sesi latihan Persib menjelang tim berjuluk Maung Bandung melakoni laga penentuan juara Grup A Piala Presiden 2026.
Pertandingan itu akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung pada Jumat (31/7) malam.
Kesempatan Peralta untuk tampil masih terbuka lebar.
Latihan perdana kemarin menjadi langkah awal Peralta setelah tiba di Indonesia pada Senin (28/7) malam.
Sebelumnya, ia sempat hadir di SJH untuk menyaksikan langsung kemenangan Persib 1-0 atas DPMM FC dari tribun VVIP.
Kehadiran Peralta itu memberikan sinyal positif, apakah sosok MVP Super League 2025/2026 itu akan tampil saat Persib melawan Tampines Rovers FC?
Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan meskipun Peralta sudah gabung latihan, dia tetap memantau kondisi fisik pemain. Dia tidak mau terburu-buru memainkan Peralta yang masih mengalami jet lag setelah menempuh perjalanan udara belasan jam.
"Dia memang sudah ikut latihan, tetapi kami harus tetap berhati-hati selama beberapa hari ke depan dan setelah pertandingan ini dia akan bergabung dalam latihan normal," ujarnya.