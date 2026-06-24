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JPNN.com - Entertainment - Film

Kabar Terbaru Soal Film Kung Fu Soccer Karya Stephen Chow

Rabu, 24 Juni 2026 – 11:31 WIB
Kabar Terbaru Soal Film Kung Fu Soccer Karya Stephen Chow - JPNN.COM
Stephen Chow dalam konferensi pers film Mei Ren Yu (2016). Foto: ANTARA/HO-IMDB

jpnn.com, JAKARTA - Distributor film, Encore Films dikabarkan sudah mengamankan hak distribusi global di luar Tiongkok, untuk film Kung Fu Soccer.

Film tersebut merupakan sekuel 'spin-off' dari sebuah karya hit sutradara Stephen Chow pada 2001 yang menggabungkan seni bela diri dan sepak bola, Shaolin Soccer.

The Hollywood Reporter (THR) melaporkan bahwa jadwal penayangan global film Kung Fu Soccer akan diumumkan pada 2026.

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Momen peluncuran dilakukan bertepatan dengan peringatan 25 tahun film Shaolin Soccer, sekaligus momentum antusiasme Piala Dunia 2026.

?"Film Stephen Chow bertanya, 'Bisakah mereka memenangkan pertandingan sambil melanggar hukum fisika?'" ungkap Direktur Pelaksana Encore, Joyce Lee, dilansir Antara, Rabu (24/6).

?Berbeda dari film pertama, Kung Fu Soccer akan berfokus pada tim sepak bola perempuan.

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Kisah film mengikuti perjuangan tim bernama Emei yang mengintegrasikan seni bela diri ke dalam permainan sepak bola demi meraih gelar juara.

?Stephen Chow bertindak sebagai penulis skenario sekaligus sutradara dalam Kung Fu Soccer.

Distributor film, Encore Films dikabarkan sudah mengamankan hak distribusi global di luar Tiongkok, untuk film Kung Fu Soccer.

Sumber Antara

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TAGS   Kung Fu Soccer  stephen chow  Saolin Soccer  Encore Films 

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