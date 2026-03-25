Kabar Terbaru soal Haji 2026, Ada Perubahan?

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memastikan jadwal keberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci pada 2026 tetap sesuai rencana.

Adapun saat ini terjadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

“Hingga saat ini masih sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan hingga pemberangkatan pada 22 April nanti tidak ada perubahan,” kata Irfan di Surabaya, Selasa (25/3).

Dia menjelaskan hingga saat ini belum terdapat gangguan terhadap persiapan maupun jadwal keberangkatan jemaah calon haji Indonesia.

Menurut dia, seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi hingga transportasi, telah dipersiapkan dengan baik.

"Dari sisi pendanaan juga siap mendukung sesuai kebutuhan," katanya.

Dia mengatakan hingga kini penerbangan langsung menuju Arab Saudi masih tersedia dan tidak terdampak situasi geopolitik yang berkembang.

“Kami melihat tidak ada penghentian penerbangan. Masih ada direct flight ke Arab Saudi. Mudah-mudahan tetap aman,” katanya.