Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kabar Terbaru soal Haji 2026, Ada Perubahan?

Rabu, 25 Maret 2026 – 12:09 WIB
Calon jemaah haji. Ilustrasi Foto: dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memastikan jadwal keberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci pada 2026 tetap sesuai rencana.

Adapun saat ini terjadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

“Hingga saat ini masih sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan hingga pemberangkatan pada 22 April nanti tidak ada perubahan,” kata Irfan di Surabaya, Selasa (25/3).

Baca Juga:

Dia menjelaskan hingga saat ini belum terdapat gangguan terhadap persiapan maupun jadwal keberangkatan jemaah calon haji Indonesia.

Menurut dia, seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi hingga transportasi, telah dipersiapkan dengan baik.

"Dari sisi pendanaan juga siap mendukung sesuai kebutuhan," katanya.

Baca Juga:

Dia mengatakan hingga kini penerbangan langsung menuju Arab Saudi masih tersedia dan tidak terdampak situasi geopolitik yang berkembang.

“Kami melihat tidak ada penghentian penerbangan. Masih ada direct flight ke Arab Saudi. Mudah-mudahan tetap aman,” katanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ibadah Haji  haji  umrah  penerbangan  Timur Tengah  Jemaah 
BERITA IBADAH HAJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp