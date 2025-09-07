Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kabar Terbaru Soal Kasus Penjarahan Rumah Uya Kuya

Minggu, 07 September 2025 – 05:05 WIB
Kabar Terbaru Soal Kasus Penjarahan Rumah Uya Kuya - JPNN.COM
Uya Kuya. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah Uya Kuya.

Hal tersebut disampaikan oleh pihak Polres Metro Jakarta Timur pada Sabtu (6/9).

"12 orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka," kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal dilansir Antara.

Baca Juga:

Menurutnya, 12 tersangka tersebut punya peran masing-masing dalam melakukan aksi penjarahan rumah Uya Kuya.

Antara lain, yakni sebagai provokator, pelaku penjarahan, dan penyerangan kepada petugas.

Pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan penyelidikan terkait kemungkinan adanya pelaku lain.

Baca Juga:

Sejumlah barang milik Uya Kuya yang sempat dijarah pelaku telah dikembalikan. Akan tetapi, sekitar 4 ekor kucing milik politikus PAN itu belum ditemukan.

Diketahui, rumah Uya Kuya yang berlokasi di di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur dijarah warga pada Sabtu (30/8) malam.

Sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah Uya Kuya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Uya Kuya  rumah uya kuya  Uya Kuya DPR  rumah uya kuya dijarah 
BERITA UYA KUYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp