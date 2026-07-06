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JPNN.com - Nasional - Sosial

Kabar Terbaru soal Keterlibatan Kantin Sekolah pada Program MBG

Senin, 06 Juli 2026 – 06:33 WIB
Kabar Terbaru soal Keterlibatan Kantin Sekolah pada Program MBG - JPNN.COM
Pekerja menyiapkan paket makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ilustrasi/Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Skenario kebijakan keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dalam tahap penyusunan bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal tersebut diutarakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Kata dia, saat ini ide tersebut masih tahap pengkajian.

"Jadi, belum ada keputusan soal kantin dan berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam," kata Abdul Mu'ti di Yogyakarta, Minggu (5/7).

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Menurut dia, pembahasan yang telah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah terkait sasaran penerima manfaat MBG yang nantinya tidak diberikan kepada seluruh siswa, melainkan hanya kepada mereka yang membutuhkan.

"Yang sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah penerima MBG ini nanti tidak untuk semuanya, tetapi hanya untuk yang memerlukan," ujarnya.

Mu'ti menilai penyaluran manfaat MBG akan lebih tepat sasaran apabila diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan.

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"Jadi, memang ya lebih tepat siapa yang paling berhak menerima itu yang dilayani," katanya.

Meski demikian, Mu'ti mengatakan mekanisme penerapan kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal.

Skenario kebijakan keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dalam tahap penyusunan bersama BGN

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TAGS   MBG  BGN  Mendikdasmen  Siswa  kantin sekolah 
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