JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kabar Terbaru Soal Nasib Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Ahmad Sahroni di DPR

Sabtu, 06 September 2025 – 07:00 WIB
Kabar Terbaru Soal Nasib Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Ahmad Sahroni di DPR
Uya Kuya. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Publik mempertanyakan keputusan PAN, Nasdem dan Golkar yang hanya menonaktifkan Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI.

Publik menilai kelima anggota dewan itu masih akan mendapatkan gaji dan tunjangan lantaran tidak dipecat oleh PAN, Nasdem dan Golkar.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya telah rapat dan memutuskan Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Adies Kadir tidak akan mendapatkan gaji dan tunjangan.

Baca Juga:

"Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya," ujar Dasco dikutip Sabtu (6/9).

Ketua Harian Partai Gerindra ini juga memerintahkan MKD DPR RI untuk bertindak terhadap kelima anggota dewan tersebut.

Hal ini untuk memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Adies Kadir tersebut.

Baca Juga:

"Meminta MKD DPR untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing, yang telah memulai pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI dimaksud," katanya.

Sekadar informasi, Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Adies Kadir menuai sorotan lantaran membuat geram dan kecewa masyarakat.

Publik mempertanyakan keputusan PAN, Nasdem dan Golkar yang menonaktifkan Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Adies Kadir sebagai DPR

TAGS   Ahmad Sahroni  DPR  Uya Kuya  Eko Patrio  Nafa Urbach  Adies Kadir 
