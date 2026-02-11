Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kabar Terbaru Soal Polemik Virgoun dengan Inara Rusli

Rabu, 11 Februari 2026 – 12:12 WIB
Kabar Terbaru Soal Polemik Virgoun dengan Inara Rusli
Virgoun. Foto: Instagram/virgoun_

jpnn.com, JAKARTA - Polemik antara Virgoun dengan mantan istrinya, Inara Rusli ternyata masih terus berlanjut.

Terbaru, Virgoun mendatangi Kantor Komnas Perlindungan Anak di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Selasa (10/2).

Kuasa hukum Virgoun, Sandy Arifin mengatakan bahwa kedatangan kliennya untuk menyampaikan klarifikasi terhadap laporan Inara Rusli.

"Kami selaku tim kuasa hukum Mas Virgoun, Mas Kris, Bang Andi, Bang Purba, kami sudah memenuhi undangan dan sudah melakukan klarifikasi terkait dengan berita yang selama ini beredar. Tadi sudah ditanya satu per satu terkait apa yang sudah disampaikan dari pihak yang membuat laporan," ungkap Sandy Arifin.

Menurutnya, pihaknya bersama Komnas Perlindungan Anak akan segera melakukan kunjungan ke rumah Virgoun.

Kunjungan tersebut untuk melihat kelayakan tempat tinggal yang dihuni oleh Virgoun bersama anak-anaknya.

"Jadi, kami tadi sepakat untuk berikutnya, kami bersama Pak Ketua, Pak Sirait, dalam waktu dekat akan visit ke rumah klien kami untuk melihat kelayakan tempat terkait anak-anak tinggal di sana," beber Sandy Arifin.

Sementara itu, Virgoun menyatakan kesiapan untuk bertemu langsung dengan mantan istrinya, Inara Rusli.



