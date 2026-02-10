Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Kabar Terbaru soal Utang Segunung Whoosh: Sudah Ada Solusi

Selasa, 10 Februari 2026 – 10:09 WIB
Kabar Terbaru soal Utang Segunung Whoosh: Sudah Ada Solusi
Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung. Foto: dok. PT KCIC

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin membeberkan masalah pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.

Bobby Rasyidin menjelaskan utang segunung Whoosh sudah ada solusi beserta tata laksananya yang sedang dirumuskan oleh pemerintah.

“Sudah, sudah beres, kan? Waktu itu Presiden (Prabowo Subianto) sudah bilang. Sudah, sudah beres,” ujar Bobby dikutip Selasa (10/2).

Bobby menyampaikan saat ini pemerintah sedang membicarakan tata laksana pembayaran utang tersebut.

"Yang terpenting permasalahannya sudah selesai. Tata laksananya lagi dibicarakan pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai,” kata Bobby.

Masalah penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp 116 triliun.

Terkait masalah itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh, termasuk detail yang terkait dengan angka, dan skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah.

Perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menteri saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (29/10) malam.

