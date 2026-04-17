JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kabar Terkini soal Harga BBM Nasional

Jumat, 17 April 2026 – 10:00 WIB
Kabar Terkini soal Harga BBM Nasional - JPNN.COM
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal harga BBM. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman dan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026.

“Kita akan mencari harga yang terbaik. Yang jelas kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih daripada harga pasar,” ucap Bahlil, pada Rabu (16/4).

Bahlil pun menuturkan pemerintah akan mengupayakan agar harga BBM tetap berapa di bawah pasar.

“Harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar,” kata dia.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyampaikan, berdasarkan arahan Prabowo, pemerintah telah mengamankan pasokan energi nasional termasuk memastikan ketersediaan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri hingga Desember 2026.

“Untuk crude (minyak mentah) satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan Desember, insyaallah sudah aman. Jadi kita nggak perlu risau,” jelas Bahlil.

Selain pasokan minyak mentah, pemerintah juga memastikan stok BBM dan LPG nasional berada di atas standar minimum.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026.

TAGS   Bahlil  BBM  Harga BBM  BBM Bersubsidi  ESDM 
BERITA BAHLIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
