JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kabar Verdonk Bakal ke Liga Prancis Makin Kencang, Transfernya Puluhan Miliar

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 18:49 WIB
Calvin Verdonk saat membela klubnya NEC Nijmegen. Foto: Instagram/calvinverdonk

jpnn.com, JAKARTA - Pemain Indonesia bakal ada yang merumput di Liga Prancis. Sosok itu ialah bek sayap Timnas Indonesia, Calvin Verdonk.

Pemain naturalisasi itu konon juga mendapatkan biaya transfer yang besar, sampai puluhan miliar.

Kabar akan masa depan pemain yang kini berkostum tim asal Belanda NEC Nijmegen itu dibeberkan oleh salah satu pemerhati transfer sepak bola, Fabrizio Romano.

"Verdonk akan memainkan laga terakhirnya untuk NEC, lalu menjalani tes medis di Lille," bunyi pernyataan Romano lewat akunya di Instagram pribadinya, Sabtu (30/8/2025).

Sebelum resmi berseragam Lille, Verdonk akan menjalani laga perpisahan kontra Fortuna Sittard, Minggu 31 Agustus 2025.

Pertandingan itu semakin spesial karena mempertemukannya dengan kompatriot di Timnas Indonesia, Justin Hubner.

Verdonk bukan pemain sembarangan di NEC. Selain tampil konsisten, ia juga dipercaya sebagai wakil kapten tim.

Kontribusinya ikut mengantarkan NEC duduk di puncak klasemen sementara Eredivisie musim ini.

Pemain Timnas Indonesia bakal memperkuat tim Prancis, sosoknya memang pantas bersaing di salah satu liga top Eropa

