Kabarku, Dee Lestari Merangkai Dinamika Cinta

Jumat, 17 April 2026 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dee Lestari kembali membuktikan produktivitas sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu.

Setelah melepas (Jangan) Jatuh Cinta pada Desember 2025 dan Perahu Kertas pada Februari 2026, dia kini merilis single ketiga.

Dee Lestari baru saja meluncurkan karya yang berjudul Kabarku, lagu yang familiar dengan situasi dan perasaan banyak orang.

Baca Juga: Dee Lestari Hidupkan Lagi Perahu Kertas

Lagu tersebut tentang ketika mengenal cinta, pastinya ikut mengenal rasa patah hati, dan mengenal rasanya memendam.

Dilantunkan lewat melodi indah serta dituturkan dalam lirik puitis nan lugas khas Dee Lestari, Kabarku menjadi lagu yang memorable dan relatable.

Kali ini, Dee Lestari menggandeng Fellow Amateurs, yang terdiri dari empat produser muda: Mikha Angelo, Josua Gian, Geddi Jaddi Membummi, dan Nathania S. Alexandra.

Baca Juga: Dee Lestari Menyongsong Album Ketiga

Ini bukan kali pertama Dee Lestari bekerja sama dengan Mikha Angelo. Sebelumnya, keduanya pernah berduet dalam lagu Before You yang merupakan Book Soundtrack Rapijali.

Dee Lestari dan Fellow Amateurs juga pernah berkolaborasi pada lagu Satu Langkah yang dibawakan Maudy Ayunda dalam album terbarunya Pada Suatu Hari.