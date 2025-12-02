Kabasarnas Ungkap Warga Terdampak Bencana di Sumatra, Silakan Disimak

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 33.620 jiwa.

Syafii berkata demikian dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/12).

"Jumlah warga yang terdampak dari bencana yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara mencapai 33.620," kata Syafii, Senin.

Dia memerincikan bahwa sebanyak 447 jiwa dievakuasi petugas Basarnas dalam kondisi meninggal setelah peristiwa banjir dan longsor.

Kemudian, kata alumnus Akmil 1991 itu, pihaknya sampai kini masih melalukan pencarian 399 jiwa yang dilaporkan hilang setelah banjir dan longsor terjang Sumatera bagian utara.

"Humlah korban selamat yang dievakuasi oleh Basarnas dan juga beserta seluruh potensi SAR yang terdata ada 33.173," ujarnya.

Syafii mengatakan pihaknya menggunakan seluruh peralatan yang tersedia untuk mengevakuasi warga terdampak banjir dan longsor di Sumatera.

"Kami memanfaatkan mulai dari drone, kapal, kemudian ada perahu karet, kemudian rescue truck, dan motor," kata eks Aspres Panglima TNI itu.