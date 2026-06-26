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JPNN.com - Nasional - Hukum

Kabid Humas Polda Riau Diganti, Mungkinkah Ini Penyebabnya?

Jumat, 26 Juni 2026 – 08:56 WIB
Kabid Humas Polda Riau Diganti, Mungkinkah Ini Penyebabnya? - JPNN.COM
Saat Kombes Pandra didemo para jurnalis beberapa waktu lalu. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Pemilik jabatan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Riau berganti.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri tentang mutasi jabatan di lingkungan Polri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad dimutasi ke jabatan baru sebagai Gadik Kepolisian Madya Tingkat II di Diklatsus Jatrans Lemdiklat Polri.

Posisi Kabid Humas Polda Riau selanjutnya akan dijabat oleh Kombes Akmadi, yang sebelumnya bertugas sebagai Direktur Samapta (Dirsamapta) Polda Sumatera Barat.

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Pergantian ini terjadi tidak lama setelah gelombang protes yang dilakukan para wartawan yang bertugas di lingkungan Polda Riau.

Sepekan sebelumnya, puluhan jurnalis menggelar aksi damai dengan mengumpulkan uang receh untuk dikembalikan kepada Kombes Pandra sebagai bentuk kekecewaan terhadap pola komunikasi yang dinilai tidak terbuka dan sulit dikonfirmasi.

Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar menilai seorang Kabid Humas seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara institusi kepolisian dengan media, bukan justru menimbulkan jarak yang berpotensi merugikan citra institusi.

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Dalam Surat Telegram Kapolri yang beredar disebutkan bahwa Kombes Zahwani Pandra Arsyad Kabid Humas Polda Riau, diangkat dalam jabatan baru sebagai Gadik Kepolisian Madya Tingkat II Diklatsus Jatrans Lemdiklat Polri.

Kombes Akmadi yang sebelumnya menjabat Dirsamapta Polda Sumatera Barat, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabid Humas Polda Riau.

Pergantian Kabid Humas Polda Riau Kombes Pandra itu terjadi tidak lama setelah gelombang protes...

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TAGS   kabid humas polda riau  Polda Riau  Kombes Akmadi  kabid humas 
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