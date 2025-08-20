Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kabupaten Bandung Barat Diguncang Gempa Sesar Lembang

Rabu, 20 Agustus 2025 – 14:34 WIB
Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya pada Rabu (20/8/) sekitar pukul 12.28 WIB dengan magnitudo 1,7. Penyebab gempa bumi dangkal ini disebabkan oleh aktivitas Sesar Lembang. Ilustrasi Foto: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya pada Rabu (20/8/) sekitar pukul 12.28 WIB dengan magnitudo 1,7. Penyebab gempa bumi dangkal ini disebabkan oleh aktivitas Sesar Lembang.

“Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 1,7," kata Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu melalui keterangan resmi.

Ia menyebut titik gempa berada di darat pada jarak 3 kilometer barat laut Kabupaten Bandung Barat dengan kedalaman 10 kilometer. Gempa yang terjadi disebabkan oleh aktivitas Sesar Lembang.

"Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Lembang," ucapnya.

Akibat gempa, ia menyebut guncangan dirasakan di wilayah Kabupaten Bandung Barat oleh beberapa orang, benda-benda ringan bergoyang. Namun, hingga saat ini belum didapati laporan mengenai kerusakan bangunan.

"Hingga pukul 13.33 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan," tuturnya.

Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Serta mencari informasi resmi dari BMKG.

"Msyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ungkap dia. (mcr27/jpnn)

Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

TAGS   Bandung Barat  gempa  Gempa Bumi  BMKG 
