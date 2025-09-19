Kabupaten Bandung Diterjang Angin Puting Beliung, BPBD: 13 Bangunan Rusak

jpnn.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung mencatat sebanyak 13 bangunan mengalami kerusakan akibat bencana alam angin puting beliung di Kecamatan Soreang pada Jumat (19/9/2025) pukul 13.00 WIB.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung Beny Sonjaya mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Forkopimda dan mendata warga yang terdampak bencana.

“Pada dasarnya sudah bisa diatasi. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Forkopimda untuk pemberian bantuan kepada korban. Tercatat ada 13 bangunan rusak akibat kejadian ini,” kata Beny di Bandung.

Beny menjelaskan dari hasil pendataan rumah warga terdampak angin puting beliung, sebagian besar kerusakan di bagian atap rumah seperti asbes ataupun genting yang lepas.

“Tidak ada rumah yang rubuh. Tapi atap dan genting yang berjatuhan itu sudah ditanggulangi sama warga. Kalau yang parahnya kita bantu dengan terpal sementara waktu,” ujarnya.

Dia menyebut atas kejadian tersebut tiga orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat tertimpa material saat angin puting beliung terjadi.

“Korban luka ada tiga orang tapi sudah dibawa ke Rumah Sakit Hermina Soreang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Beny mengungkapkan. bencana angin puting beliung seperti ini dikarenakan peralihan musim kemarau ke hujan, biasanya terjadi cuaca ekstrem seperti hujan deras disertai angin kencang dan petir sehingga bisa memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.