Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kabupaten Bandung Diterjang Angin Puting Beliung, BPBD: 13 Bangunan Rusak

Jumat, 19 September 2025 – 19:39 WIB
Kabupaten Bandung Diterjang Angin Puting Beliung, BPBD: 13 Bangunan Rusak - JPNN.COM
Genting bangunan di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung tampak hilang setelah diterjang angin puting beliau pada Jumat (19/9/2025) siang.

jpnn.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung mencatat sebanyak 13 bangunan mengalami kerusakan akibat bencana alam angin puting beliung di Kecamatan Soreang pada Jumat (19/9/2025) pukul 13.00 WIB.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung Beny Sonjaya mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Forkopimda dan mendata warga yang terdampak bencana.

“Pada dasarnya sudah bisa diatasi. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Forkopimda untuk pemberian bantuan kepada korban. Tercatat ada 13 bangunan rusak akibat kejadian ini,” kata Beny di Bandung.

Baca Juga:

Beny menjelaskan dari hasil pendataan rumah warga terdampak angin puting beliung, sebagian besar kerusakan di bagian atap rumah seperti asbes ataupun genting yang lepas.

“Tidak ada rumah yang rubuh. Tapi atap dan genting yang berjatuhan itu sudah ditanggulangi sama warga. Kalau yang parahnya kita bantu dengan terpal sementara waktu,” ujarnya.

Dia menyebut atas kejadian tersebut tiga orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat tertimpa material saat angin puting beliung terjadi.

Baca Juga:

“Korban luka ada tiga orang tapi sudah dibawa ke Rumah Sakit Hermina Soreang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Beny mengungkapkan. bencana angin puting beliung seperti ini dikarenakan peralihan musim kemarau ke hujan, biasanya terjadi cuaca ekstrem seperti hujan deras disertai angin kencang dan petir sehingga bisa memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

BPBD Kabupaten Bandung mencatat sebanyak 13 bangunan mengalami kerusakan akibat bencana alam angin puting beliung di Kecamatan Soreang pada Jumat siang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Puting Beliung  Bandung Barat  BPBD  Bencana Alam  Soreang  Angin Puting Beliung  rumah rusak 
BERITA PUTING BELIUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp