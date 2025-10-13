Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kabur ke Batam, Pengedar Narkoba Asal Ogan Ilir Ditangkap di Warung Pempek Mang Otong

Senin, 13 Oktober 2025 – 19:49 WIB
Kabur ke Batam, Pengedar Narkoba Asal Ogan Ilir Ditangkap di Warung Pempek Mang Otong - JPNN.COM
Tersangka Heriyansyah (30) saat diamankan di Polres Ogan Ilir, Rabu (8/10/2025) lalu. Foto: Dokumen Polres Ogan Ilir for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Heriyansyah, 30, warga Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir ditangkap Satresnarkoba Polres Ogan Ilir.

Tersangka ditangkap di warung Pempek “Mang Otong” yang berlokasi di Lorong Kampung Tua Sadai, Kelurahan Bengkong Kolam, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Selasa (7/10/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.

Kasat Resnarkoba Polres Ogan Ilir Iptu A. Surya Atmajae menerangkan bahwa tersangka Heriyansyah merupakan DPO dalam kasus peredaran narkotika yang terjadi pada 1 Juli 2025 di wilayah Tanjung Raja, Ogan Ilir. 

Baca Juga:

Dalam kasus tersebut, dua pelaku lainnya yakni Hengky Pratama dan Andi Salhekta telah lebih dahulu diamankan bersama barang bukti berupa 17 paket sabu-sabu, serta uang tunai Rp 205 ribu dan dua unit handphone.

“Saat dilakukan penggerebekan pada Juli lalu, satu orang pelaku melarikan diri dan kami tetapkan sebagai DPO. Setelah dilakukan penyelidikan intensif selama beberapa bulan, akhirnya pelaku ditangkap di Batam,” terang Surya, Senin (13/10/2025). 

Selama di Batam kata Heriyansyah, diketahui tersangka bekerja sebagai penjual pempek. 

Baca Juga:

"Tersangka kini sudah dibawa oleh petugas ke Polres Oga Ilir untuk diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Surya. 

Tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Heriyansyah, 30, warga Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir ditangkap Satresnarkoba Polres Ogan Ilir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pengedar Narkoba  pengedar narkoba ditangkap  Ogan Ilir  Sumsel 
BERITA PENGEDAR NARKOBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp